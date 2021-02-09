وزير الشؤون الإسلامية للمصلين: لا تكونوا سببا في غلق المساجد

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، نصيحة للمصلين، بعدم التهاون بالإجراءات الاحترازية، وألا يكونوا سببا في غلق المساجد.

جاء ذلك حسب ما أعلنه عبر “تويتر”، اليوم، قائلا: “نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله لا تكونوا سببا في غلق المساجد فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس كورونا، فلنتعاون جميعا لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري ، حفظ الله الجميع من كل مكروه”.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها أغلقت 12 مسجدًا مؤقتًا في عدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال يومين 22 مسجدا فتح 6 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.