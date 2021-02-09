تراجع “داو جونز” في 6 جلسات لأول مرة .. و إغلاق قياسي لـ”ناسداك”

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية للمرة الأولى في 6 جلسات في ختام جلسة تداولات الثلاثاء، لكن “ناسدك” واصل مستوياته القياسية بدعم مكاسب أسهم التكنولوجيا.

وخف حماس المستثمرين في “وول ستريت” بعد مكاسب مستمرة على مدى الجلسات الماضية، ما دفع المؤشرات الرئيسية الثلاث لتسجيل مستويات قياسية جديدة بالأمس.

واستفاد المؤشر الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا “ناسداك” من مكاسب أسهم شركات فيسبوك ونتفليكس ومايكروسوفت وألفابت.

ولايزال المستثمرون يترقبون المفاوضات الجارية بين الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض بشأن حزمة التحفيز المالي الإضافي بقيمة 1.9 تريليون دولار، وسط خلافات حول حجم وتفاصيل الحزمة المقترحة.

وفي ختام التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” بشكل هامشي بلغ 0.03% أو 10 نقاط ليسجل 31.375 ألف نقطة.

كما انخفض مؤشر “S&P 500” بنحو 0.1% أو 4 نقاط عند 3911 نقطة، بينما ارتفع “ناسداك” بنسبة 0.1% أو 20 نقطة مسجلاً مستوى قياسي جديد عند 14.007 ألف نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بشكل هامشي بلغ 0.09% أو 0.4 نقطة عند 410.4 نقطة.

وفي حين ارتفع “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.2% (+8 نقاط) إلى 6531 نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي 0.1% (+5 نقاط) عند 5691 نقطة، انخفض “داكس” الألماني بنسبة 0.3% (-48 نقطة) مسجلاً 14.011 ألف نقطة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر “نيكي” بنسبة 0.4% ليصل إلى 29.506 ألف نقطة، كما صعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بأقل من 0.1% مسجًلا 1926 نقطة.