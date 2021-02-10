“الصحة القابضة” تكشف مستقبل القطاع الصحي بحفر الباطن

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد بمكتب سموه صباح اليوم الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة الدكتور محمد الصغير الذي قدم للسلام على سموه وإيضاح العمل المستقبلي الذي سيبدأ بالقطاع الصحي بالمحافظة، وبرنامج التحول، ومبادرات (نموذج الرعاية الصحية الجديد، والرعاية الأولية، والصحة السكانية، والنظام الصحي الموحد).

ورحب سمو محافظ حفر الباطن خلال اللقاء بالدكتور الصغير ، ونوه سموه بالدعم السخي واللامحدود من قبل القيادة الحكيمة لكافة الخدمات الصحية الى ان وصلت الى التطور الملموس في كافة المنشئات الصحية بالمحافظة، وبما يخدم الأهالي ويحقق احتياجاتهم، وبمتابعة جليلة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وبجهود مميزه من قبل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، مؤكداً سموه على حرصه ودعمه لكافة برامج الوزارة لتقديم المنظومة الصحية المتكاملة بالمحافظة من خلال الارتقاء بمقدمي الخدمات الصحية وتحقيق تكامل الخدمات وتعزيز الوقاية لحماية المجتمع من الأمراض بما سيحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمشيئة الله.

من جهته تحدث الرئيس التنفيذي للصحة القابضة خلال اللقاء عن القطاع الصحي بالمحافظة والجوانب التي تخص التحول وفق برامج الوزارة ومبادراتها المعتمدة، مثمناً لسمو محافظ حفر الباطن على حفاوة الاستقبال وعلى دعمه ومتابعته للشأن الصحي بالمحافظة.

حضر الاستقبال مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن الاستاذ ناصر الصافي ، ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال بالمنطقة الشرقية الدكتورة مريم القصير ، والأستاذ عبد الرحمن بملان.