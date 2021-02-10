أمانة جدة تبدأ إزالة 460 مستودعاً وورشة مخالفة في أم السلم

شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة في أعمال إزالة مستودعات وورش واستراحات مخالفة في أحياء أم السلم ضمن حدود وقف الملك عبد العزيز (العين العزيزية) بنطاق بلدية أم السلم الفرعية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس فهد الزهراني أن الأمانة أزالت حتى الآن 105 ورش ومستودعات مخالفة على مساحة إجمالية تقدر بـ 270 ألف متر مربع، وذلك من إجمالي 460 مستودعا وورشة غير نظامية تستهدف الأمانة إزالتها، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المواقع وإيقاف الخدمات عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتؤكد الأمانة مضيها في إنفاذ التعليمات ورصد المخالفات ومنع الأنشطة غير المرخصة وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة البلدية ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء.