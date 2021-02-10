استقرار أسعارالنفط.. و”برنت” أعلى 61 دولار للبرميل

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متابعات_ الوئام

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بتراجعها، ومع متابعة مستجدات جائحة “كورونا”.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط، بواقع 0.9% لخام “برنت” عن 2021 إلى 53.20 دولار للبرميل، وبنسبة 3.3% إلى 55.19 دولار للبرميل في 2022.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل عند 61.07 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس مسجلة 58.31 دولار للبرميل.