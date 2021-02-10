مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع طفلة تعرضت للإساءة

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع واقعة الطفلة التي تعرَّضت للإساءة من قبل أختها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها؛ تم رصد الحالة، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

وانتشر مقطع فيديو مستفز على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” في الساعات الماضية لفتاة تتحرش بطفلة ولاقى هذا الفيديو رواجاً واسعاً بين أوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

وظهر في مقطع الفيديو قيام فتاة بالتحرش بطفلة في محاولة منها للسيطرة عليها بأفعال وتصرفات تخرش الحياء والطفلة تصرخ وتبكي وتحاول جاهدة التملص من هذه الفتاة التي بدورها تعلو ضحكاتها وتتلفظ عليها بألفاظ نابية ولكن

دون فائدة وعلى مايبدو أن هذه الحادثة ليست المرة الأولى حسب قول الطفلة .

وطالب مغردون بالقبض على هذه الفتاة ومحاسبتها على فعلتها وانتهاكها حقوق هذه الطفلة وعدم المبالاة بصراخها وبكائها إضافة إلا توثيق فعلتها بالتصوير والنشر .