“حساب المواطن”: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن، المخصص لدعم المواطنين السعوديين اليوم الأربعاء، عن بدء إيداع مخصصات شهر فبراير / شباط 2021.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه تم بدء إيداع الدعم المخصص للدفعة 39 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وكشف برنامج حساب المواطن بالسعودية عن إيداع 1.9 مليار ريال بدفعة يناير/ كانون الثاني 2021 (الدفعة 38 من البرنامج)، لنحو 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في البرنامج.

وبلغ إجمالي قيمة الدعم ببرنامج حساب المواطن 88 مليار ريال، منذ انطلاق البرنامج في عام 2017، وحتى نهاية الدفعة 38 من البرنامج.