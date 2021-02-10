فيما يلي سجل المباريات النهائية في بطولات كأس العالم للأندية:
العام نتيجة المباراة النهائية
2000 كورينثيانز البرازيلي × فاسكو داجاما البرازيلي 0- 0 (4-3)
2005 ساو باولو البرازيلي × ليفربول الإنجليزي 1 -0
2006 انترناسيونال البرازيلي × برشلونة الإسباني 1-0
2007 ميلان الإيطالي × بوكا جونيورز الأرجنتيني 4-2
2008 مانشستر الإنجليزي × ليجا دي كويتو الإكوادوري 1-0
2009 برشلونة الإسباني × استوديانتس الأرجنتيني 2-1 (بعد وقت إضافي)
2010 انتر ميلان الإيطالي × مازيمبي الكونغولي 3-0
2011 برشلونة الإسباني × سانتوس البرازيلي 4-0
2012 كورينثيانز البرازيلي × تشيلسي الإنجليزي 1-0
2013 بايرن ميونخ الألماني × الرجاء البيضاوي المغربي 2-0
2014 ريال مدريد الإسباني × سان لورنزو الأرجنتيني 2-0
2015 برشلونة الإسباني × ريفر بليت الأرجنتيني 3 -0
2016 ريال مدريد الإسباني × كاشيما أنتلرز الياباني 4-2 (وقت إضافي)
2017 ريال مدريد الإسباني × جريميو البرازيلي 1 -0
2018 ريال مدريد الإسباني × العين الإماراتي 4-1
2019 ليفربول الإنجليزي × فلامنغو البرازيلي 1-0 (وقت إضافي)
2020 بايرن ميونخ الألماني × تيغريس أونال المكسيكي –