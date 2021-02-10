إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع يتراجع 8% خلال أسبوع

سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع انخفاضا بنحو 8% خلال الفترة من 31 يناير/ كانون الثاني إلى 6 فبراير/ شباط الجاري، مقابل ارتفاعه في الأسبوع السابق.

وانخفضت قيمة المبيعات الأسبوعية، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 8.56 مليار ريال، مقابل 9.3 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع بنحو 2.2%، إلى 83.18 مليون عملية، مقابل 85.09 مليون عملية في الأسبوع السابق.

وتركزت المبيعات في قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.4 مليار ريال، عبر تنفيذ 21.74 مليون عملية، يليه المطاعم والمقاهي بـ 1.08 مليار ريال بتنفيذ 23.9 مليون عملية.

وحل قطاع السلع والخدمات المتنوعة في المرتبة الثالثة بقيمة 763.64 مليون ريال من خلال تنفيذ 5.57 مليون عملية، ثم قطاع الصحة بـ 698.77 مليون ريال، عبر تنفيذ 5.38 مليون عملية، يليه قطاع الملابس والأحذية بإنفاق بلغ 564.87 مليون ريال بتنفيذ 3.3 مليون عملية.