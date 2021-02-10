71 % منها محلية.. ارتفاع أصول صناديق الاستثمار ترتفع إلى 209.7 مليار ريال

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 209.7 مليار ريال بنهاية عام 2020، بزيادة قدرها 31% مقارنةً بنهاية عام 2019 والتي بلغت حينها نحو 159.96 مليار ريال.

وسجلت بذلك أصول صناديق الاستثمار في المملكة أعلى قيمة لها، وفقا للبيانات المتوفرة في البنك المركزي السعودي.

وجاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تمثل 71% من إجمالي الأصول بحوالي 12% لتبلغ نحو 149.6 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 127% لتبلغ قيمتها نحو 60.2 مليار ريال.

وتتوزع صناديق الاستثمار إلى صناديق مغلقة ومفتوحة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 180.8 مليار ريال، تشكل 86% من إجمالي أصول الصناديق، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 28.9 مليار ريال.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولا محلية وأصولا أجنبية، يتضمن كل منها أسهماً وسندات، أدوات نقدية، أصولاً أخرى، واستثمارات عقارية، وفيما يلي تطور أصول صناديق الاستثمار منذ بداية عام 2005 وحتى عام 2020: