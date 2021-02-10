وزير الخارجية القطري يستقبل القائم بالأعمال السعودي في الدوحة

اجتمع وزير الخارجية القطري اليوم الأربعاء مع القائم بالأعمال في سفارة السعودية الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا بعيد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بموجب اتفاق العلا.

وقال بيان قطري “اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع السيد علي سعد علي القحطاني القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة”.

وبحسب البيان فإنه “تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الشهر الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.