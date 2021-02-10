المراعي تحقق جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات

صنفت المراعي ضمن الشركات العشر الأوائل في المملكة في مؤشر حوكمة الشركات غير المالية المتداولة في السوق السعودية، وذلك ضمن مؤشر حوكمة الشركات الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جامعة الفيصل، لتعزيز اقتصاد المملكة وتحفيز الاستثمار.

ومؤشر حوكمة الشركات ”CGI” هو مقياس علمي طوره مركز أبحاث حوكمة الشركات بجامعة الفيصل بالتعاون مع جامعة هارفرد بهدف توفير قاعدة بيانات موضوعية للشركات المدرجة في السوق المالية وبناء مؤشر مستقل وموثوق لتقييم جودة حوكمة الشركات.

وقال عبدالله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة: “سعداء بهذا التصنيف الذي يؤكد فاعلية استراتيجية المراعي في وضع القواعد والمعايير المنظمة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة بما يكفل حماية حقوق مساهمينا.”

وأضاف العتيبي: “نعتقد أن نظام الحوكمة السليم هو الأداة المهمة لتنمية أعمال الشركة واستثماراتها على المدى الطويل، وهو ما يتسق مع التزامنا في المراعي بالجودة في كافة العمليات والمنتجات.”

تعد المراعي أكبر منتج وموزع للأغذية في الشرق الأوسط، وتصل منجاتها إلى أكثر من 42 مليون مستهلك يوميًا في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن