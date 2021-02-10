الدمام: إغلاق 105 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية خلال العشرة أيام الماضية 105 منشآت بوسط الدمام؛ مخالفة للإجراءات الاحترازية المعتمدة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المتضمنة زيارة 1350 منشأة غذائية ومجمعا ومركزا تجاريا ؛ للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من إبراز تطبيق “توكلنا”.

فيما رصدت الأمانة 496 مخالفة للاشتراطات البلدية في منشآت بوسط الدمام، تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة في المنشآت الغذائية وممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية.

من جانب آخر أغلقت الأمانة المناطق المخصصة لألعاب الأطفال في الكورنيش والحدائق والمتنزهات العامة كإجراء احترازي للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.