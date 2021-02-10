“التعاون الإسلامي” تندد باستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين في المملكة بطائرتين مفخختين

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، باستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدنيين في المملكة بطائرتين دون طيار “مفخختين”، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.

وجدّد “العثيمين” إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مؤكدًا في الوقت ذاته وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.