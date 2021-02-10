البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا

وافقت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، على الاستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك” المضاد لفيروس كورونا، والذي ينتجه مركز الجمالايا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح الروسي تكون البحرين قد أقرت رابع استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة (سينوفارم) ولقاح شركتي (فايزر وبيونتيك)، ولقاح استرازينكا، والتي يتم توفيرها بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين.

وجاء قرار موافقة “الهيئة” على اللقاح وإتاحة استخدامه استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة -فور استلامها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت- عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة.