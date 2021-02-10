الحكومة اليمنية: ندين الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مطار أبها في السعودية

أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن إدانة واستنكار بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، واستهداف مطار أبها الدولي، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق، وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر.

وقال إن استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداد للهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بأسلحة وخبراء إيرانيين واستهدفت الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.