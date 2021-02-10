بدء حركة التجارة عبر معبر “أبو سمرة” بين السعودية وقطر 14 فبراير الجاري #عاجل

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، عن موعد عودة حركة التجارة مع المملكة العربية السعودية.

وقالت الجمارك القطرية، في بيان، إن حركة التجارة عبر معبر “أبو سمرة” مع السعودية ستبدأ اعتبارا من 14 فبراير الجاري.

في سياق متصل؛ اجتمع وزير الخارجية القطري اليوم الأربعاء مع القائم بالأعمال في سفارة السعودية الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا بعيد إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بموجب اتفاق العلا.

وقال بيان قطري “اجتمع سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع علي سعد علي القحطاني القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة”.

وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.