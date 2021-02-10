الكويت.. استمرار الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية في الفصل الدراسي الثاني

أصدر وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الكويتي الدكتور علي المضف، الیوم الأربعاء، قرارا باستمرار الدراسة بجمیع المراحل التعلیمیة المختلفة عن طریق التعلیم عن بعد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2020.

وقالت الوزارة، إنه سیتم مراجعة ھذا القرار حسب المعطیات الصحیة بالتنسیق مع اللجنة المشتركة بین وزارتي التربیة والصحة، لافتة إلى أن القرار یطبق على مدارس التعلیم العام والتعلیم الدیني ومراكز تعلیم الكبار والمدارس الأھلیة في التعلیم الخاص ومدارس التربیة الخاصة التي تطبق منھج التعلیم العام.