“الشؤون الإسلامية” تغلق 10 مساجد مؤقتا في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم, 10 مساجد مؤقتًا في عدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أُغلِق خلال ثلاثة أيام إلى 32 مسجدًا، فُتِح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبيّنت الوزارة أنها باشرت الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا , مؤكدة بين صفوف المصلين بواقع مسجدين بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدين بالجوف، ومسجدين بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، ومسجد بحي الهجرة بالمدينة المنورة، ومسجد بمدينة عرعر بالحدود الشمالية، ومسجد بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير.

ودعت الوزارة جميع المصلين حال ظهور أحد الأعراض التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد قبل إجراء الفحص والتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مؤكدةً أن المتهاون في ذلك يعرض نفسه والآخرين للخطر ، وأن الأخذ بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي وسلوك حضاري.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على المصلين بالتعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.