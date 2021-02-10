البحرين: استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية، طائرتين دون طيار (مفخختين) تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة واستهدافها مطار أبها الدولي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وتشدد وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف الدولي في اعتراض الطائرتين والتصدي لهما.