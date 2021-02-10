“البلديات” تغلق 629 منشأة مخالفة للبروتوكولات الصحية لمكافحة كورونا

نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، 17996 جولة رقابية وتفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق والمراكز التجارية، وتهدف تلك الحملات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة، لتتوافق مع البروتوكولات الصحية والبلدية الرامية لحماية المجتمع ومنع انتشار الفيروس.

وتمكنت الفرق الرقابية بمنظومة القطاع البلدي من رصد 2461 مخالفة على مستوى جميع مناطق ومحافظات المملكة، تنوعت ما بين عدم توفر المعقمات والمطهرات، وعدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير عربات التسوق، فضلا عن السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية إلى المراكز التجارية.

كما أغلقت الأمانات والبلديات 629 منشأةً تجارية وغذائية مخالفة للبروتوكولات الصحية والبلدية والاحترازات والتدابير الوقائية، وقامت بتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وجددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الحرص على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية، وذلك دعما لجهود الدولة ممثلة بجميع قطاعاتها وأجهزتها للسيطرة على الفيروس والحدّ من آثاره.

كما أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير الملتزمة بالتعليمات والإجراءت الوقائية، مشددة على أهمية تعاون جميع المنشآت التجارية من أجل الحفاظ على صحة الجميع.