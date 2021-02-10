شرطة منطقة حائل‬ تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا

واصلت شرطة منطقة حائل، جولاتها الميدانية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا بمدينة حائل.

وشملت الجولات الرقابية، الأسواق والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والأماكن والحدائق العامة التي يقصدها سكان المنطقة، وذلك بهدفالتأكد التام من التزام العاملين بالإجراءات والاحترازات والتقيد بها، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وغير الملتزمين بمسافات التباعد الاجتماعي.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولاتالوقائية المعتمدة من وزارة الصحة حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره.