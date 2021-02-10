الحشرات تغلق منشأتين غذائيتين في مكة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية على المواقع المخالفة وغير الملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها، وتم ‏الوقوف على 8 منشآت تجارية بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية بمكة.

‏وأسفر عن ذلك إغلاق منشأتين غذائيتين لوجود حشرات وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ⁧‫بالعاصمة المقدسة.‬⁩

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المحال التجارية والخدمية والمطاعم والمطابخ، للتأكد من مصادر الأطعمة والبضائع المعروضة والمستخدمة، وضبط المنتجات والأغذية مجهولة المصدر ومصادرتها فورا، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.