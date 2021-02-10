ترقية “المطيري” للسابعة

صدرت موافقة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ترقية مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم الأستاذ ممدوح بن شجاع المطيري من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة.

وتهنئ صحيفة “الوئام” الاستاذ ممدوح المطيري وتتمنى له التوفيق في حياته العملية القادمة.