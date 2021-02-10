الهيئة السعودية للفضاء تستعرض مسار العمل في مشروع إطلاق مهمة علمية استكشافية للقمر والمريخ

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عن إكمال الهيئة لجميع مراحل تأسيسها بعد ان أكملت بناءها المؤسسي وعقدت الكثير من الشراكات والاتفاقيات محليا ودوليا على مختلف الأصعدة وأصبحت جاهزة لتنفيذ المهام المكلفة بها من قيادة هذه الدولة المباركة.

ورفع سموه لدى ترؤسه اليوم الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1442 الموافق 10 فبراير 2021 الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عبر الاتصال المرئي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما لقيته الهيئة منذ تأسيسها من دعم وتوجيه من مقامه الكريم لتنطلق الهيئة بسرعة، وتبقى المملكة في مكانها الرائد في مجال الفضاء، مشدداً سموه على أن المملكة العربية السعودية قادرة على المحافظة على الريادة معتمدة على سواعد أبنائها المتعلمين والمؤهلين ويحققون الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة.

خادم الحرمين الشريفين عاصر رحلة الفضاء عام 1985

وبين سموه أن خادم الحرمين الشريفين عاصر رحلة المملكة التاريخية الرائدة إلى الفضاء والتي انطلقت في عام 1985م بمشاركة أكثر من 30 عالما سعوديا وحققت الكثير من النجاح وألهمت الكثير من دول المنطقة والعالم لريادة الفضاء واستثماره لصالح الإنسانية.

وكشف سموه عن أن الهيئة لديها الكثير من البرامج وفي مقدمتها ريادة الفضاء وبناء الكوادر التي تشارك من الأرض إلى الفضاء، والاستثمار في قطاع الفضاء بالتعاون مع وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة وسيعلن خلال الأسابيع القريبة عن إطلاق قطاع في الهيئة مهمته تحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي والجديد والمهم، وذلك لتوفير التمويل وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال والاستثمار في مجال الفضاء، وربط المواطنين بالفرص المحلية والعالمية في مجال الفضاء .

وكالات فضاء دولية ترحب بالتعاون مع المملكة

وأكد سموه أنه نتيجة لسمعة المملكة العربية السعودية والعمل الجاد التي قامت به الهيئة هناك ترحيب دولي من وكالات الفضاء الدولية بالتعاون مع المملكة في هذا المجال وهو ما يعكس ثقل المملكة وقدرتها وإمكانياتها، متوقعا أن تكمل الهيئة السعودية للفضاء بناء فريق متكامل خلال عامين يتعاون مع وكالات الفضاء الدولية لبناء رحلات ومهمات علمية لاستكشاف الفضاء والمريخ والقمر برواد فضاء لأهداف علمية محددة تهم المملكة العربية السعودية وتخدم حاضرها ومستقبلها.

وهنأ سموه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على نجاح رحلة مسبار الأمل والوصول لمدار المريخ، موضحا سموه أنه أجرى اتصالات هاتفيا بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد الإمارات العربية المتحدة وهنأه بنجاح المبادرة الرائدة، حيث جرى التفاهم على مزيد من الشراكات بين المملكة والإمارات في هذا المجال وهو إنجاز يحسب للجميع إن شاء الله.

إقرار الخطة التشغيلية ومسارات مشاريع قطاع الفضاء

وخلال الاجتماع، أقر مجلس إدارة الهيئة التقرير السنوي لعام 2020م، واطلع المجلس على عدد من المواضيع من بينها الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2021م لمواكبة البرامج التنفيذية التي تسعى الهيئة لإنجازها، وأكد المجلس على ضرورة توفير الإمكانات المالية والإدارية لتحقيق الهيئة لمشاريعها، ومسارات مشاريع قطاع الفضاء، وآخر مستجدات العلاقات الدولية بالهيئة، ومذكرات التكامل التي تعدّها الهيئة وعدد من الجهات ذات العلاقة، كما أقر المجلس على سياسة تعارض المصالح وسلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بالهيئة الأمر الذي يعزز الشفافية والحوكمة لأعمال الهيئة.

كما استعرض المجلس مسار العمل في مشروع إطلاق مهمة علمية استكشافية للقمر والمريخ واستكمال الهيئة لإجراءات تنفيذ المشروع ، وقدم المجلس شكره للجنة الاستشارية لبرنامج أجيال الفضاء بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة). كما قدم المجلس شكره للرئيس التنفيذي ومسؤول الهيئة على جهودهم في تحقيق تطلعات القيادة الكريمة عبر تنمية وتطوير هذا القطاع الواعد، متطلعين إلى عام جديد مليء بالإنجازات وتحقيق المزيد من النجاحات بإذن الله.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، يضم في عضويته صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعـود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، ومعالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ومعالي الأستاذ مساعد رئيس أمن الدولة عبد الله بن عبد الكريم العيسى، ومعالي الأستاذ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومعالي نائب وزير التعلـيم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف إسراء عسيري، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية ثالب بن علي الشمراني، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، ومستشارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة رانيا محمود نشار…. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الهيئة السعودية للفضاء

https://saudispace.gov.sa/