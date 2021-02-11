طقس مستقر بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على المدينة ومكة المكرمة والرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقراً بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية.

وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.