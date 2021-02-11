التعليم: مسابقة رياضية للطلاب والطالبات في منازلهم

أقرت وزارة التعليم إطلاق مسابقة الفعالية الرياضية عن بعد “العب وابتكر” لطلاب وطالبات التعليم العام خلال الفصل الدراسي الثاني للعام ١٤٤٢ في المنازل وعن بعد.

وتعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات

أكدت الوزارة على ان الأنشطة الرياضية فرصة جيدة لتهيئة أجيال المستقبل ذهنية وصحية وبدنية، وفرصة لإشراك أولياء الأمور والمعلمين في النشاط البدني المنفذ في المنزل أثناء التعليم عن بعد.

وقالت الوزارة انها رأت إطلاق المسابقة لتعزيز الأنشطة الحركية ودورها المهم والفعال فی ظل چائحة كورونا والتعليم عن بعد وإعداد جيل قادر على إدارة نشاطه الرياضي وتصميم أنشطته والإبداع ابتكار أدواته بالاضافة لتعزيز الثقة بالنفس وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات التعليم العام بما فيهم طلاب وطالبات التربية الخاصة.