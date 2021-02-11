الاتحاد الأوروبي يتهم بريطانيا بالفشل في “بريكست”

اتهم الاتحاد الأوروبي بريطانيا بالفشل في تنفيذ اتفاقات الخروج من الاتحاد الأوروبي، بريكست، في رسالة صادمة نُشرت قبل ساعات من محادثات حول بروتوكول أيرلندا الشمالية المثير للجدل.

وفي رسالة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، انتقد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش “عدم الالتزام باتفاقات للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص بين أيرلندا الشمالية، وأجزاء أخرى من المملكة المتحدة”.

كما انتقد “المعلومات المضللة” للتجار وحجب البيانات الجمركية عنممثلي الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يجتمع سيفكوفيتش مع غوف في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويحافظ بروتوكول أيرلندا الشمالية على تدفق البضائع بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، الجزء من المملكة المتحدة، لتجنب إقامة حدود قد تؤدي إلى اشتعال الصراعات القديمة.