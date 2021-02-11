رغم التراجع.. البيتكوين مرتفعة 15% هذا الأسبوع

تراجعت سعر البيتكوين اليوم الخميس، إلا أنها لا تزال مرتفعة على مدار الأسبوع بنسبة 15%، بدعم من استثمار “تسلا” 1.5 مليار دولار بها.

وتراجعت العملة الافتراضية الأكبر من حيث القيمة السوقية “البيتكوين” بنسبة 0.5% إلى 44814 دولارًا، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

بينما استقرت الإيثريوم عند 1727 دولارًا، وارتفعت الريبل بنسبة 3.5% إلى 51.8 سنت.

هذا وأعلنت “ماستركارد” خططًا للبدء في السماح لحاملي بطاقاتها الائتمانية بالتعامل ببعض العملات المشفرة.

وأوضحت في مدونة الأربعاء أنها تشارك بنشاط مع البنوك المركزية حول العالم بشأن خططها لإطلاق عملات رقمية جديدة.