حكم نهائي مونديال الأندية يدير مباراة “ديربي” الرياض

ذكرت تقارير صحافية اليوم الخميس، أن طاقم حكام من أوروغواي سيدير مباراة “ديربي” العاصمة السعودية، الذي يجمع بين النصر والهلال في 23 فبراير الجاري، بملعب جامعة الملك سعود ضمن فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم استقرت على الاستعانة بالحكم إستيبان أوستوجيتش لإدارة المباراة، وسيعاونه مواطناه نيوكولاس تاران وريتشارد ترينيداد، فيما سيتولى الكولومبي نيكولاس جالو الإشراف على تقنية الفيديو (فار).

ويدير أوستوجيتش المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقررة اليوم الخميس في الدوحة بين بايرن ميونخ الألماني وتيغريس أونال المكسيكي.