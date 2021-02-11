لإتاحة المصادر المعرفية والمراجع التاريخية.. تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والقناة الإخبارية

وقعت كل من دارة الملك عبدالعزيز والقناة الإخبارية السعودية صباح امس الأربعاء، مذكرة تعاون فيما بينهما، تنص على العمل المشترك في مجال إتاحة المصادر المعرفية والمراجع التاريخية.

وشملت مذكرة تعاون الدارة مع قناة الإخبارية السعودية، توفير المواد الفيلمية المسجلة المتوافرة لدى الطرفين؛ بهدف نشرها والاستفادة منها في إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية الوثائقية المنوعة على الشاشات والمنصات الرقمية لكلا الطرفين.

وسيشمل التعاون بين الدارة و الإخبارية مهام تغطية الأحداث ونقل الأخبار الخاصة بالدارة بشكل حصري، واستثمار إمكانيات مرافق الدارة ومواقعها لتصوير المشاهد والبرامج الخاصة بالمناسبات الوطنية والأعياد.

وتم الاتفاق على استثمار إمكانيات القناة الإخبارية وخبرتها لدعم دارة الملك عبدالعزيز في منتجاتها الإعلامية وبرامجها الإثرائية والمعرفية، وعرض البرامج والمقاطع القصيرة والإعلانات التي تنتجها الدارة بشأن التاريخ الوطني.

ووقع المذكرة ممثلًا عن الدارة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان نائب أمين عام الدارة، فيما مثل القناة مديرها العام الأستاذ فارس بن حزام الحربي، وذلك بحضور معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري.