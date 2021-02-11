الشؤون الإسلامية تنفذ جولات تفقدية بالقصيم لمتابعة تطبيق الإجراءات في المساجد

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم خلال الأسبوع الجاري، 2500 جولة تفقدية على مساجد وجوامع المنطقة، للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون الفنية والخدمات المساندة خالد الحربي، أنه جرى تكليف العديد من الفرق الرقابية للتأكد من مدى تطبيق منسوبي المساجد للاحترازات الوقائية والمتضمنة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة خاصة وتحقيق التباعد الجسدي.

كما تضمنت الإجراءات رفع المصاحف ، وفتح النوافذ والأبواب وقت الصلاة والتقيد بوقت الإقامة المحدد، وتعقيم المساجد، مشيرا أن الجولات التفقدية مستمرة في جميع مساجد المنطقة حماية للجميع من هذا الوباء.