“شؤون الحرمين” توزع أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بالمسجد الحرام (صور)

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الأيدي عالي الجودة، إضافة إلى 5000 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والساحات الخارجية بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، أن 40 فرقة ميدانية تعمل على تعقيم وتطهير جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ودورات المياه، إضافة إلى 150 موظفاً يعملون على تحقيق التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات والإشراف على 30 كاميرا تعمل على مسار محدد لتطبيق التباعد أثناء الفحص الحراري، ولمتابعة عمل العمالة الذي يبلغ عددها أكثر من 450 عاملاً.