نائب أمير المدينة يدشن الخطة الاستراتيجية الخمسية للغرفة التجارية بينبع

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بمقر إمارة المنطقة، الخطة الإستراتيجية الخمسية للغرفة التجارية الصناعية بينبع بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة مراد العروي، ونائب رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز حجي، وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية المهندس محمد الشيخ، ورئيس مركز الأداء المتقدم للاستشارات الدكتور عمر كابلي.

وأشاد سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل بالخطة الإستراتيجية لغرفة ينبع بوصفها وثيقة إستراتيجية منهجية للسنوات المقبلة ترتكز على إستراتيجيات أساسية تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو المستقبل، منوهاً بنشاط غرفة ينبع وما تحققه من إنجازات في مجال خدمة قطاع الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه شباب وشابات الأعمال بمحافظة ينبع، مؤكداً أهمية دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ما تتميز به المنطقة من إمكانات وميزات نسبية عالية.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً قدمه رئيس مركز الأداء المتقدم للاستشارات الدكتور عمر كابلي عن ملامح الخطة والمنهجية التي اتبعت لبناء الإستراتيجية والتي بدأت بتحليل التطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة المتمثلة برؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، إضافة إلى التحليل التشخيصي للتميز المؤسسي للتعرف على مواطن القوة وفرص التحسين وتحليل القدرات وتحليل المخاطر وتحديد المبادرات الإستراتيجية والسياسات والبرامج والآليات المطلوبة لتحقيق الرؤية.

من جهته، أوضح رئيس غرفة ينبع، أنه روعي في إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للغرفة 2021 – 2025 أن يتم العمل على تحقيق الأهداف من خلال برامج ذات مناهج قابلة للقياس، مع اعتماد هيكلة إدارية جديدة للغرفة تواكب المرحلة الجديدة في مسيرة “غرفة ينبع” العريقة، وتقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مقدماً بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة على ما تلقاه غرفة ينبع من اهتمام وتشجيع من قبل سموه مثمناً لسموه حرصه واهتمامه الشديدين لتطوير كافة الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها.