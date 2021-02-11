ألبوم مصور يحكي قصة المسجد الحرام مع كورونا

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال، ألبوما مصورا بعنوان”معاً محترزون” قصة الجائحة في المسجد الحرام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، أن الألبوم اشتمل في بدايته على كلمة مضيئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال موسم الحج الاستثنائي، وكلمة ولي العهد الأمين – حفظهما الله –، والتي تحدث فيها عن مفهوم الإنسانية خلال جائحة كورونا، كما كان في مطلعه مقدمة، عقبها صور منذ بداية الجائحة، مرورا بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، والحج الاستثنائي، والعودة أثناء الجائحة، وأبطال الجائحة.

يشار إلى أن ما قامت به الرئاسة العامة من جهود تكللت – بتوفيق الله – بالنجاح، عبر تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على سلامة العاملين وقاصدي بيت الله الحرام، بينت مدى الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة -رعاها الله- والتي يحظى بها المسجد الحرام وقاصدوه ليتمكنوا من أداء شعائرهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة.

وحددت الرئاسة الرابط https://gph.gov.sa/out/EM/cc للاطلاع على ما يحتويه الألبوم من أحداث حول تلك الجائحة .