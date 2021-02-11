أمستردام تنتزع لقب أكبر مركز تجاري في أوروبا من لندن بعد “البريكست”

تم تداول المزيد من الأسهم في أمستردام الشهر الماضي مقارنة بلندن، مما أدى إلى إزاحة العاصمة البريطانية عن الصدارة كأكبر مركز تجاري في أوروبا، وذلك نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات جديدة صدرت اليوم الخميس.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مؤسسة “شيكاغو جلوبال أوبشنز اكستشينج جلوبال ماركت” الأمريكية، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه تم تداول ما متوسطه 9.2 مليار يورو (11.5 مليار دولار) في بورصة “يورونكست أمستردام” وكذلك في الأذرع الهولندية لـ”شيكاغو جلوبال أوبشنز اكستشينج أوروبا” وفي منصة توركويز في كانون ثان/يناير، أي أكثر من أربعة أضعاف المبلغ الذي تم تداوله في كانون أول/ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، تراجع حجم التداولات في لندن إلى 8.6 مليار يورو في كانون ثان/يناير، بعد أن غادرت بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في 31 كانون أول/ديسمبر.

ومع ذلك، تم استئناف تداول الأسهم السويسرية في لندن الأسبوع الماضي فقط، بعد ما يقرب من عامين من تعليقها في تموز يوليو 2019، ما قد يوفر دفعة للعاصمة البريطانية.

ومن ناحية أخرى، بلغ حجم التداولات في بورصة باريس 6 مليارات يورو، ووصل الحجم في فرانكفورت إلى 5.8 مليار يورو وفي ميلانو إلى 2.6 مليار يورو. ولم تعد المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي قادرة على تداول الأسهم في لندن، حيث لم تعد بروكسل تعترف ببورصات الأوراق المالية وأماكن التداول البريطانية.