غريفيث: هناك فرصة لتسوية سياسية للأزمة في اليمن وصولا إلى سلام مستدام

التقى المبعوث الأمريكي الخاص الجديد لليمن تيم ليندركينغ بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير خارجيته في الرياض، وسط جهود دبلوماسية مكثفة من إدارة الرئيس بايدن لإنهاء الحرب.

ونقلت السفارة الأمريكية في اليمن عن ليندركينغ قوله لوزير الخارجية اليمني: “هدفنا الأساسي هو جمع الأطراف معا بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات تنهي الحرب ومعاناة الشعب اليمني”.

وقال غريفثس ” هناك فرصة لتسوية سياسية للأزمة في اليمن وصولا إلى سلام مستدام”.

وكان بايدن قد عين الدبلوماسي الأمريكي المخضرم ليندركين مبعوثا خاصا للشأن اليمني الأسبوع الماضي.