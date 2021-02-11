تونس.. حركة النهضة تدعو أنصارها للنزول للشارع لمواجهة رئيس الجمهورية

دعت حركة النهضة الاخوانية بتونس، اليوم، أنصارها للنزول إلى الشارع دعما لرئيس الحكومة هشام المشيشي في مواجهة الرئيس قيس سعيد.

وقال فتحي العبادي المتحدث باسم حركة النهضة في بيان عبر حسابهم على موقع فيسبوك، ان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قرر التشاور مع الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية والبرلمان والدستور للنزول للشارع في يوم سيتم الاعلان عليه لاحقا.

ودعت الحركة من أسمتهم جماهيرها وشعبها للوقوف الى جانب تجربتهم “الديمقراطية”.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض الموافقة على التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه هشام المشيشي رئيس الحكومة والذي أقره البرلمان بدعم من حركة النهضة، فيما أكد قيس سعيد أن التعديل الجديد ضم وزراء متهمين بقضايا فساد بجانب وجود تضارب في المصالح.