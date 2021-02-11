للارتقاء بمستوى الخدمات بالمسجد النبوي.. السديس يصدر قرارا بإنشاء عدد من الإدارات بالوكالة

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عدد من القرارات التنظيمية، والتي تأتي حرصاً على الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير وتنظيم العمل بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بما يتواكب مع خطة الرئاسة التطويرية (٢٠٢٤)، وبما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- صدر ماهو أتي :

أولاً: إنشاء إدارة أستثمار رأس المال البشري وترتبط بالإدارة العامة للموارد البشرية.

ثانياً: إنشاء إدارة تتويج الشباب وترتبط بالإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية.

ثالثاً: إنشاء إدارة التمكين النسائية وترتبط بالإدارة العامة للتطوير وتحقيق الرؤية النسائية.

رابعاً: إنشاء إدارة المعارض والمتاحف النسائية وترتبط بالوكيل المساعد للمعارض والمتاحف.