3000 جوله لفريق رصد الاحترازات الصحية بالقصيم

نفذت المديرية العامة للشئون الصحية بالقصيم بمشاركة التجمع الصحي بالقصيم خلال الأسبوعين الماضية أكثر من 3000 جوله ميدانية تضمنت الرصد والتوعية والتثقيف للمواطنين والمقيمين مرتادي المنشآت.

إضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل تطبيق توكلنا وارتداء الكمام والتباعد وتجنب الزحام داخل المنشآت أو أمام المحاسبين.

كما شملت الجولات المحلات التجارية والمولات والأسواق والمساجد والمؤسسات والشركات والمكاتب والمنشآت الصحية لضمان تطبيق تلك الاحترازات وإيقاع العقوبات على المخالفين من ممارسين صحيين ومنشآت ومتابعة ورصد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.