حكم برتغالي يتعرض لتهديدات بالقتل بعد طرد لاعبين من بورتو

قالت لجنة الحكام بالبرتغال في بيان إن الحكم لويس غودينيو تعرض وعائلته لتهديدات بالقتل بعد أن طرد اثنين من لاعبي بورتو خلال التعادل 1-1 مع براغا في الكأس المحلية لكرة القدم أمس الأول الأربعاء.

وطرد غودينيو ثنائي بورتو لويس دياز وماتيوس أوريبي في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس البرتغال.

وشهدت المباراة إصابة خطيرة لديفيد كارمو لاعب براغا بعد تدخل عنيف من دياز الذي طرد في الدقيقة 70.

وحصل أوريبي على بطاقة حمراء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تناطح بالرأس قبل تعادل براغا بعد خمس دقائق تالية.

وذكرت لجنة الحكام اليوم الخميس: تم التعامل مع التهديدات بجدية شديدة.

وأضافت: في الساعات الماضية نُشرت أرقام هواتف الحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يحرض على العنف ضدهم وينتهك خصوصيتهم.

وتابعت: تدين لجنة الحكام بقوة هذه التهديدات وهي ليست جديدة للأسف في كرة القدم ونود من الشرطة التدخل وإحالة المتورطين في هذه التصرفات للعدالة.

وانتقد رئيس بورتو بينتو دا كوستا أداء الحكام بعد المباراة وذكرت تقارير محلية أن النادي انتقد الحكام أيضاً في النشرة الإخبارية التي يرسلها للجماهير.