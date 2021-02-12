شاهد التفاصيل: فتح باب القبول على رتبة “جندي أول” نساء بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة جندي أول للكادر النسائي.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1 / 7 / 1442 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 6 / 7 / 1442 هـ على أن تتوفر في المتقدمة شروط التعيين التالية:

أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الدبلوم ويفضل من لديها مؤهل أعلى وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

ان يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية وأن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدمة لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم على بوابة أيشر توظيف: https://jobs.sa