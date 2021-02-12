براتب شهري ورسوم الدراسة… أرامكو السعودية تفتح التقديم لبرنامج المتابعة الجامعية

أعلنت شركة رامكو عن برنامج المتابعة الجامعية وهو عبارة عن برنامج منح دراسية تم اختياره بعناية بالغة بهدف استقطاب الطلاب السعوديين ذوي الكفاءات المتميزة من الذين يتابعون تحصيلهم التعليمي لنيل درجة البكالوريوس في جامعات المملكة وخارجها.

وبحسب التفاصيل فإن التقديم للبرنامج وفق الشروط التالية:أن تكون مسجلاً في إحدى الجامعات.

إكمال 60 ساعة أكاديمية أو ما يعادلها لإتمام الشهادة الجامعية، على أن تكون 12 ساعة منها على الأقل في مواد التخصص الذي تدرسه (للطلاب والطالبات في داخل المملكة).

إكمال 30 ساعة أكاديمية أو ما يعادلها لإتمام الشهادة الجامعية، على أن تكون 9 ساعات منها على الأقل في مواد التخصص الذي تدرسه (لطلاب وطالبات الجامعات المعتمدة لدى الشركة خارج المملكة).

عند تجاوز ال 100 ساعة أكاديمية، فإنه لا يجب أن يكون التخرج في الفصل الدراسي نفسه.

الحصول على معدل عام لا يقل عن 2.5 من 4.00 أو ما يعادله والحصول على معدل لا يقل عن 2.5 من 4.00 أو ما يعادله في مواد التخصص.

أن يكون تخصص المتقدم مطلوباً لدى الشركة وإكمال الطلب عن طريق التسجيل في البرنامج، أو تجديد الطلب إذا سبق التقديم، مع ضرورة إرفاق صور من المستندات التالية في الطلب الالكتروني على الموقع: بطاقة الأحوال الشخصية وبطاقة العائلة لولي الأمر.

نسخة مصدقة ومحدثة لكشف الدرجات وخطاب من الجامعة يفيد باستمرارية الطالب في نفس التخصص الحالي وفرع الجامعة وتاريخ التخرج.

وستقوم الشركة بسداد جميع الرسوم الخاصة بالدراسة الجامعية وتوفير الرعاية الطبية ودفع راتب شهري.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي :

https://www.aramco.com/ar/careers/saudi-applicants/non-employee-programs