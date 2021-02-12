قرابة 18 ألف بلاغ إسعافي للهلال الأحمر في الباحة

استقبل فرع الهلال الأحمر بمنطقة الباحة 84,864 ألف اتصال و 17,842 ألف بلاغ إسعافي، منها 1992 بلاغاً لحالات الحوادث و 15850 للحالات المرضية, وذلك خلال عام 2020م.

وأوضح المتحدث الرسمي للفرع عماد منسي الزهراني, أنه جرى التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قبل 15 مركزاً إسعافياً بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة على مدار 24 ساعة.

مشيرًا إلى أن إدارة التطوع بفرع الهيئة بالمنطقة رصدت أكثر من 11174 ساعة تطوعية من خلال إقامة 37 فعالية وبعدد 152 فرقة تطوعية غطاها متطوعو ومتطوعات الهيئة.

وعلى مستوى إدارة التدريب بين أن عدد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية بلغت خلال العام الماضي 42 دورة ومحاضرة, استفاد منها أكثر من 1495, إضافة إلى مستفيدي الدورات المقامة – عن بعد – البالغ عددهم 431 مستفيدًا ومستفيدة.

وأفاد أنه تم اعتماد تدريب منطقة الباحة على تنفيذ برامج تخصصية مثل الإنعاش القلبي الرئوي لجمعية القلب الأمريكية, وبرنامج سلامة مشغلي مركبات الإسعاف EVOS والمعتمد من الاتحاد الوطني لفنيي طب الطوارئ بالولايات المتحدة الأمريكية MAEMT.