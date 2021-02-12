عاجل… شرطة القصيم تقبض على مدعي اكتشاف علاج كورونا وتحيله للنيابة العامة

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم من القبض على شخص يزعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، ويروج له مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وفي التفاصيل فقد أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يزعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ويروج له مقابل حصوله على مبالغ مالية ما يعد مخالفةً للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.