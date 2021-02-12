أستراليا تطرح تشريعا يلزم جوجل وفيسبوك بدفع مقابل للمحتوى الإخباري

قال مسؤول كبير في الحكومة الأسترالية اليوم الجمعة إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل تشريعا مهما يلزم شركتي جوجل وفيسبوك المملوكتين لألفابيت بدفع مبالغ للناشرين ومحطات الإذاعة والتلفزيون مقابل المحتوى.

والتشريع، الذي تقول جوجل إنه سيكون “غير قابل للتنفيذ”، سيجعل أستراليا الدولة الأولى التي تطلب من فيسبوك وجوجل دفع ثمن المحتوى الإخباري.

ويحظى التشريع بمتابعة واسعة في مختلف دول العالم.

وقالت الشركتان الأمريكيتان إنهما حاولتا إقناع أستراليا لتخفيف التشريع إذ أجرى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين محادثات مع رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وأطلقت جوجل الأسبوع الماضي منصة في أستراليا تقدم أخبارا دفعت الشركة مقابل الحصول عليها، وأبرمت صفقات تتعلق بالمحتوى مع الناشرين في محاولة لإظهار أن التشريع المقترح غير ضروري.