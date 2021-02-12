إثيوبيا تؤكد وقوع جرائم اغتصاب في إقليم تيجراي

أكدت السلطات الإثيوبية أن عشرات النساء تعرضن للاغتصاب في إقليم تيجراي بشمال البلاد خلال الفوضى التي أعقبت صداما مسلحا وقع العام الماضي وأطاح بالحزب الحاكم في الإقليم.

وقالت وزيرة المرأة الإثيوبية فيلسان عبد الله على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الخميس “تلقينا التقرير من فريقنا على الأرض في منطقة تيجراي وقد أكد الفريق للأسف أن الاغتصاب حدث بشكل قاطع ودون شك”.

ورغم تحدث شهود ومسعفين وموظفي إغاثة عن وقوع اعتداءات جنسية واسعة النطاق منذ بدء القتال في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن تعليقات فيلسان كانت أول تأكيد لذلك من حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة إنه تم الإبلاغ عن 108 جرائم اغتصاب في تيجراي في الشهرين الماضيين وقع ما يقرب من نصفها في مقلي عاصمة الإقليم.

وعلى الرغم من انتزاع القوات الاتحادية السيطرة على مقلي من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني فقد استمر القتال بشكل متقطع مع فرض قيود على الاتصالات والوصول إلى ذلك الإقليم الجبلي الذي يبلغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.