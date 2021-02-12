مستنكرة جرائم الحوثي.. الكويت تؤكد دعمها للسعودية في كل إجراءاتها للحفاظ على أمنها

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لمواصلة استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من قبل الميليشيات الحوثية، عبر اطلاق الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ البالستية.

وأوضحت الوزارة أن مواصلة هذه الأعمال الإرهابية و الإصرار عليها يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وإستقرار المنطقة وتحديا سافرا للقانون الدولي والإنساني وتقويضا للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر.

واستطردت: تجدد فيه دولة الكويت دعوتها للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن للقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.