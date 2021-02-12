رئاسة الجمهورية اللبنانية: سعد الحريري لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بطلب منه وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام بها الرئيس الحريري الى الخارج، حيث تبين أن الرئيس المكلف لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي.

وكان سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف قال في وقت سابق، إن هناك مساع مستمرة لإنقاذ لبنان ووقف التدهور.

وأضاف الحريرِي، خلال كلمة له، اليوم الجمعة، أنه ما لم تتشكل حكومة من اختصاصيين فلن نحصل على الدعم الدولي، متابعا: “يجب تشكيل حكومة اختصاصيين ولا تقدم حتى الآن بعد مشاوراتي مع الرئيس عون”.

وواصل الحريري: “خلال زيارتي إلى فرنسا لمست حماساً لتشكيل الحكومة اللبنانية”، مضيفا: “موقفي ثابت وواضح وهو تشكيل حكومة من 18 وزيراً جميعهم اختصاصين وهذا ما لن يتغير لدي”.