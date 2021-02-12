هيئة الأمر بالمعروف في الرياض توفر مصليات متنقلة بالأماكن العامة والمتنزهات

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.

واستفاد من هذه المصليات أكثر من 4000 مصلٍ في 5 مواقع في منطقة الرياض خلال شهر جمادى الآخرة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض لإقامة شعيرة الصلاة في مواقع متنوعة.